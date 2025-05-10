Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Rusya tarafından “Uluslararası Terörizm” suçlamasıyla Interpol Kırmızı Bülten’le aranan L.R., Hatay’da yakalandı. Gürcistan tarafından “Organize Suç Örgütü Üyeliği” suçlamasıyla Yeşil Bülten’le aranan ve Rusya merkezli suç örgütü “vor v zakone” üyesi olan B.P. ise Antalya’da ele geçirildi.

Yakalamaların, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları’nın ortak operasyonlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm birimleri tebrik ederek, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla yola devam edeceklerinin altını çizdi.