İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden son 4 günde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Paylaşımında, Bursa dahil olmak üzere Türkiye genelinde tam 74 ilde silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1284 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ve bu operasyonlar kapsamında 2368 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle;

4 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda;

1284 ruhsatsız tabanca,

37 uzun namlulu tüfek,

170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

2368 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. onları adalete teslim etmeye kararlıyız!

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Ankara, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Mardin , Manisa, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Aydın, Çorum, Denizli, Batman, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Kırıkkale, Elazığ, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Düzce, Siirt, Tunceli, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Edirne, Erzincan, Kütahya, Şırnak, Van, Ağrı, Artvin, Giresun, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Afyonkarahisar, Erzurum, Muş, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Hakkari, Sinop, Yalova ve Yozgat'ta yapılan operasyonlarda ruhsatsız tabanca yakalandı.