Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye illerinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin hücre yapılanmalarına karşı eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sırasında 8 şüpheli kişi gözaltına alınırken, yapılan adres aramalarında önemli sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şu an itibariyle gözaltına alınan zanlıların jandarma tarafından yürütülen işlemleri devam ediyor.