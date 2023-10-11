Osmangazi ilçesinde bulunan bir halı sahada düzenlenen bir turnuva sırasında iki rakip futbol takımı oyuncuları arasında patlak veren kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Hamitler Mahallesi'nde gerçekleşen turnuvanın sonlarına doğru yaşandı. Her iki takım oyuncusu arasında saha içinde başlayan bir tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Futbolcular arasındaki anlaşmazlık, hakem dahil olmak üzere saha içinde bulunan herkesi etkiledi. Hakem, kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğradı.

Kavga saha içindeki oyuncular arasında sınırlı kalmadı; saha dışına da taştı. Olaylar, bir taraftarın cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek anbean görüntülendi.