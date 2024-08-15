Bugün sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, deprem 15 Ağustos 2024'te saat 06.20 civarında Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında meydana geldi ve büyüklüğü 3,5 olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak ölçtü. Depremin derinliği ise 4,1 kilometre olarak belirlendi.

Deprem, İstanbul, Yalova ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar rapor edilmedi, ancak AFAD ve ilgili kurumlar saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Yalova Valisi Hülya Kaya, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti【