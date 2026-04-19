

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda durdurulan şüpheli şahsın üst aramasında, paket içerisinde A4 kağıdına emdirilmiş halde 37 parça sentetik kannabinoid bulundu. Ele geçirilen maddenin toplamda yaklaşık 46 bin içimlik olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA