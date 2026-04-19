Kınık Maden Suları İnegöl İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede sahadan 3-1 galip ayrılan İnegöl Kafkasspor, bu sonuçla büyük bir başarıya imza atarak TFF 2. Lig’e yükselme hakkı kazandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte statta adeta bayram havası yaşandı. Saha içinde futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşarken, tribünleri dolduran yüzlerce taraftar da şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Şampiyonluk maçına renk katan detaylardan biri de Grup Destan’ın solisti Mehmet Hakan Balcı’nın İnegöl’e gelmesi oldu. Balcı’nın da tribünde yer aldığı mücadelede kutlamalar gece boyunca sürdü.

Öte yandan karşılaşma ulusal basında da geniş yer buldu. A Spor, mücadeleyi “Göçmen takımı Kafkasspor 2. Lig’de” manşetiyle ekranlara taşıdı.

İnegöl Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz ise yayın sırasında yaptığı açıklamada şampiyonluğun camia için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Yavuz açılamasında " Öncelikle A Spor ailesine çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani Türkiye'de bunca maç varken kalkıp buralara kadar geldiniz. Hepinizin emeğinizle çok teşekkür ediyorum. Bize gelirsek şampiyon olduk, sevinçliyiz. Son beş yılda üçüncü şampiyonluğumuz. Biz bir camia takımıyız. Evet, İnegöl'ün takımıyız ama camia takımıyız sonuçta. Birlik var, beraberlik var, dostluk var, arkadaşlık var. Birbirimize kenetlendik. Bu koca camianın taraftarları hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.