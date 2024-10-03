Denetimler sonucunda, toplamda 9.065 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik ihlallerinden ceza uygulandı.
Denetimlerdeki ihlallerin detayları şu şekilde belirlendi:
- Hız ihlali: 1.399 araç/sürücü
- Alkollü araç kullanma: 132 sürücü
- Emniyet kemeri kullanmama: 1.258 araç/sürücü
- Kask kullanmama: 528 motosiklet/motosiklet sürücüsü
- Kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermeme: 340 araç/sürücü
- Sürücü belgesiz araç kullanmak/kullandırmak: 475 araç/sürücü
- Drift, modifiye ve abartı egzoz kullanma: 163 araç/sürücü
- Seyir halinde cep telefonu kullanma: 683 araç/sürücü
- Yasak park: 1.449 araç/sürücü
- Trafik işaret levhaları ve yer işaretlerine uymama: 453 araç/sürücü
Kaynak: ÖZNUR DEDE