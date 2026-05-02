Dünyanın önde gelen kozmetik üreticilerinden Estée Lauder Companies, yeniden yapılanma süreci kapsamında işten çıkarmaları artırma kararı aldı. Şirketin son planına göre toplam işten çıkarma sayısı 9 ila 10 bin kişi arasında olacak. Bu da daha önce açıklanan 5.800–7.000 kişilik azaltım hedefinin önemli ölçüde üzerine çıkıldığını gösteriyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ETKİSİ

Şirketin bu kararı almasının arkasında en önemli nedenlerden biri, perakende stratejisindeki köklü değişim. İşten çıkarmaların %70’ten fazlası mağaza içi satış ve tanıtım pozisyonlarından gelecek. Şirket, ağırlığı e-ticaret ve özel satış kanallarına (örneğin online platformlar ve kozmetik zincirleri) kaydırıyor. Geleneksel mağaza satışlarının zayıflaması, bu dönüşümü hızlandıran ana faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

1,2 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF HEDEFİ

Yeniden yapılanma programı kapsamında şirketin yıllık 1–1,2 milyar dolar tasarruf sağlaması hedefleniyor. Aynı zamanda bu adımlar, CEO Stéphane de La Faverie’nin yürüttüğü “Beauty Reimagined” stratejisinin bir parçası. Plan; kârlılığı artırmayı, tedarik zincirini optimize etmeyi, premium ürünlere odaklanmayı içeriyor.

KAR BEKLENTİSİ ARTTI

İşten çıkarmalara rağmen şirket finansal görünümünü yukarı yönlü güncelledi. Şirket, düzeltilmiş hisse başına kâr tahminini 2,35–2,45 dolar aralığına yükseltti. Bu rakam analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin organik satış büyümesinin yüzde 3 seviyesinde olması beklenirken, özellikle parfüm kategorisindeki yüzde 10’luk büyüme dikkat çekti. Şirket bir yandan büyüme sinyalleri verirken, diğer yandan maliyetleri kısmak için kadroyu küçültüyor.

OLASI BİRLEŞME DE GÜNDEMDE

Öte yandan Estée Lauder’in, İspanyol kozmetik devi Puig ile olası bir anlaşma üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Şirket şu aşamada resmi bir anlaşma açıklamadı. Bazı analistler olası birleşmenin stratejik açıdan mantıklı olduğunu düşünürken, bazı uzmanlar Estée Lauder’ın mevcut dönüşüm sürecinde bu büyüklükte bir işlemi yönetmesinin zor olabileceğini belirtiyor.