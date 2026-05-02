Edinilen bilgiye göre Mer-Pa pazaryerinde Cumartesi günü kurulan ikinci el oto pazarında araçlarını satmak için gelen Zeki Ş.(56) ve yeğeni Hacı Hasan Ş.(31) ile bir grup arasında yer tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Hasan Ş. ile amcası Zeki Ş. darp sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.