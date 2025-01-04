15 Temmuz hain darbe girişimiyle devleti ele geçirmeye çalıştılar. Bu nedenle 15 Temmuz bir kurutuluş savaşı ve başarı destanıdır” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerini alanında uzman kişilerle bir araya getirerek, deneyimleri dinleme fırsatı sunan BTÜ Konuşmaları’nın 3’ncü sezonunun son konuğu Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu oldu. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Genel Sekreter Selim Uzun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. “17/25 Aralık Süreci ve Genel Terör Güvenlik” başlıklı konuşmasını yapan Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kuruluşu, amacı, ideolojisi, stratejisi, yapılanma içindeki hiyerarşik yapısı, FETÖ’nün eylem ve suikastları gibi konulardan bahsetti.

İnançlı ve yetişmiş insanımızı elimizden aldılar

Dünyada pek çok terör örgütünün olduğunu, bunların belli bir hareket sisteminin bulunduğunu anlatan Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, “Bütün terör örgütlerinin üzerine bir de FETÖ’yü koyun; girdiği her kabın şeklini alan, hiçbir sistemi, düsturu, hassasiyeti, manevi değeri olmayan bir örgüt... FETÖ, dünyanın en büyük iftira çetesi ve dünyanın en büyük istihbarat örgütlerinden bir tanesi. FETÖ Türkiye’nin son 50 yılına etki eden, 1,5 neslimizi, inançlı insanlarımızı, yetişmiş insanımızı elimizden alan bir terör örgütüdür. FETÖ, dünyanın en tehlikeli terör örgütüdür. Çünkü amaca ulaşmak için her yolu mubah gören, kendisinden başka kimseye hayat hakkı tanımayan agresif yapıya sahip bir örgüttür. FETÖ, öyle bir yapı ki askeri liseler, polis kolejleri ve silahlı birimleri ele geçirmiş, sınav sorularını çalarak istediği yere istediği adamı yerleştirmiştir” dedi.

Hedefe ulaşmak için her yolu denerler

FETÖ’nün bir fedai örgütü olduğunu vurgulayan İl Emniyet Müdürü Dr. Zaimoğlu, “Örgüt üyesi talimat aldığı andan itibaren zombiye dönüşür, o kişinin artık ailesi, mal varlığı, rütbesi, makamı yoktur, hepsini feda edebilir. Yurtiçinde ya da yurtdışında her türlü kılığa girerek kumpaslar yapmak suretiyle amaçlarına ulaşmak için her yolu deneler” diye konuştu. FETÖ’nün dünyanın en geniş yapılanmasına sahip bir istihbarat örgütü olduğunu belirten Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, kişiler için önem arz etmeyen tüm bilgilerin abiler sisteminde toplanarak, istihbarat çarkında bir bütünün parçası haline getirildiğini aktardı.

Örgütün amacı devleti ele geçirmekti

FETÖ’nün amacını anlatan Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu “FETÖ, Türkiye’nin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmek, ele geçirdikten sonra da devlet, toplum ve fertlere dair ne varsa örgütün ideolojisi doğrultusunda dizayn ederek, oligarşik özellikler taşıyan bir zümre eliyle ekonomik, toplumsal ve siyasal gücü yönetme hedefleri olan bir terör örgütüdür” dedi. FETÖ’nün eylem ve faaliyetlerini de aktaran Dr. Zaimoğlu, “FETÖ’nün yakın geçmişte ülkemizde çok sayıda karanlık olayın faali olduğu tespit edilmiştir. Necip Hablemitoğlu suikastı, Hrant Dink suikastı, emekli genelkurmay başkanı, muvazzaf veya emekli generaller, diğer subay ve astsubayların tutuklanmaları, MİT müsteşarına yönelik soruşturma başlatılması, MİT TIR’larına yönelik operasyon, 17/25 Aralık emniyet- yargı darbe girişimi, Rus Büyükelçisi Karlov suikastı ve 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi olmak üzere terör eylemlerinde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz bir destandır

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananları hatırlatan İl Emniyet Müdürü Dr. Zaimoğlu, “Öyle bir 15 Temmuz ki aynı gece PKK terör örgütü doğuda 3 gün ateşkes ilan etti, DEAŞ terör örgütü eylemsizlik kararı aldı. Çünkü 15 Temmuz örgüt adına başarılı olsaydı PKK sözde Kürt devletini kuracak, Gaziantep Hatay ve Kilis DEAŞ’e teslim edilecekti. O gece bu ülkenin parasıyla alınan silahlarıyla, bombalarıyla şehit ettiler, vatandaşımıza kan kusturdular. Bu nedenle hala Sevr yaftasıyla boynumuzu asmak isteyen, güçlü olduğumuz müddetçe bize sesini çıkarmayanlara karşı bir başarı destanı ve kurtuluş savaşıdır 15 Temmuz” ifadelerini kullandı.

FETÖ hiçbir zaman bu ülkeyi esir alamayacak

Geleceğimizi çalmaya çalışanlara karşı 15 Temmuz’da büyük bir savaş verildiğini yineleyen Zaimoğlu, “Bu hainlerle bugüne kadar mücadele ettik. Ancak bu yapılanma birkaç yıl daha mücadeleyi gerektiriyor. Biliyoruz ki herkes bunların gerçek yüzünü gördü ve artık iktidar kim olursa olsun kimse onlarla masaya oturmaz. Gençlerin dirayetleri, gayretleri, vatanperverlikleri neticesinde FETÖ artık bu ülkeyi hiçbir zaman esir alamayacak” dedi.

Soru cevap bölümüyle devam eden program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu’na plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.