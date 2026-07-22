Yaklaşık 2 milyon kişinin heyecanla beklediği 2027 yılı hac kuraları Ankara'da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter ve basın huzurunda yapılan kura çekimine, başta Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş olmak üzere hacı adayları ve yakınları katıldı.

"Kabe hasretiyle beklediğinizi, dualarınıza her zaman hac niyetini kattığınızı biliyoruz"

Açılış konuşması gerçekleştiren Safi Arpaguş, "Yıllardır Kabe hasretiyle beklediğinizi, dualarınıza her zaman hac niyetini kattığınızı biliyoruz. Birazdan açıklanacak sonuçların hepiniz için nasıl bir anlam taşıdığının farkındayız. Ancak, burada özellikle ifade etmek istediğim önemli bir husus var. Hac yolculuğu, önce gönülde başlar. Aslolan yüreğimizde hissettiğimiz duygu ve heyecandır. Kurada adı çıkanların sevinci de bu umudu seneye taşıyanların hüznü de Allah katında çok kıymetlidir. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir. Cenabı Allah, kalbimizde taşıdığımız imanımıza, niyetimize ve samimiyetimize bakacaktır. Amellerimiz niyetlerimize göre değer kazanacaktır. Dolayısıyla kura sonucu ne olursa olsun niyetimiz halis ise o bizi Allah'ın rızasına ulaştıracaktır. Bugün kurada ismi çıkan kardeşlerimiz elbette büyük bir sevinç yaşayacaktır. İsmi çıkmayan kardeşlerimize düşen ise umut ve heyecanlarını diri tutmaktır. Gönüllerinde taşıdıkları Kâbe özlemini muhafaza etmektir. Çünkü Rabbimizin davetine içtenlikle icabet etme arzusu başlı başına büyük ve kıymetli bir iştir. İnanıyoruz ki bugün sevinç yaşayan kardeşlerimizin mutluluğu da, sabırla beklemeye devam edecek kardeşlerimizin teslimiyeti de Allah katında karşılıksız kalmayacaktır" dedi.

Arpaguş, Suudi Arabistan'ın hac kurallarını titizlikle uyguladığını belirterek, hac vizesi ve ‘Nüsük Kartı' olmayan kişilerin kutsal bölgelere girişine izin verilmediğini, vatandaşların yetkisiz kişi ve oluşumlara itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Arpaguş, "Ya Allah, Bismillah" diyerek kura butonuna basarak çekilişi başlattı. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi ile önceki yıllardan kaydı bulunup kayıt yenileme işlemini tamamlayan 1 milyon 625 bin 338 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 vatandaş kura heyecanı yaşadı.

Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için 84 bin 942 kişilik kontenjan tahsis edildi.

Kura sonuçlarını 22 Temmuz saat 20.00'den itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlar ayrıca kısa mesaj (SMS) yoluyla da adaylara bildirilecek.

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan 18 Ağustos tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında uğurlanması, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.