Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 M 06149 plakalı özel halk minibüsü, seyir halindeyken sürücüsünün iddiaya göre tansiyonunun yükselmesi sonucu fenalaşması nedeniyle kontrolden çıktı.

Kaldırıma çıkan minibüs, önce bir tekel bayisinin girişine çarptı, ardından yaklaşık 100 metre kaldırım üzerinde ilerleyerek yol kenarındaki boş arsaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansta sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Sürücü, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek tedavisinin ardından aracının başına geçti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.