Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon, Bursa'da narkotik suçlara, hırsızlığa, uygunsuz şahıslara ve asayiş ihlallerine karşı düzenlendi.

Operasyona, Çevik Kuvvet birimleri, Narkotik ekipleri ve TEM Şube Müdürlüğü'nden uzman personel katıldı. Toplamda 308 kişinin UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Bu sorgulamalar sonucunda, ruhsatsız silah bulunduran ve çeşitli suçlardan aranan toplam 3 şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında 195 araç da detaylı bir sorgulamadan geçirildi. Bu kapsamda, şüpheli araçlar üzerinde titizlikle inceleme yapıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, şehirdeki güvenliği sağlamak ve suç unsurlarını tespit etmek amacıyla bu tür etkili operasyonlara devam ediyor.