Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/150 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/150 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Taşınmaz Tapu Kaydında; Bursa İli, Yıldırım İlçesi,Davutkadı Mahallesi, 215 ada 37parsel, 93,36 m2 yüzölçümlü ana gayrimenkul "Avlulu Kargir Bina" niteliği ile kayıtlı, 18/1770 cilt/sayfa no,S** A** adına (1/1) hisse oranında, 28.12.2018 tarih ve 32504 yevmiye ile satış işleminden tescil edilmiştir.

TAŞINMAZIN GENEL, ÇEVRESEL VE İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ:• Taşınmaz; 93,36 m² alanlı arsa yüz ölçümüne sahip tapu kayıtlarında Avlulu Kargir Bina vasfıyla kayıtlı gayrimenkuldür. • Taşınmaz parseli eğimli bir arazi yapısına sahip olup kırık köşeli yamuğa benzer bir geometrik forma sahiptir.• Parsel üzerinde zemin+ 1 katlı, kargir yapı tarzında inşa edilmiş; zemin katı 45 m2, 1. Katı 47 m2olmak üzeretoplamda 92 m2 kapalı alanlı yapı bulunmaktadır. • Yapının tamamı mesken olarak kullanılmaktadır.• Zemin katmutfak,oda wc ve hol, 1. Katımutfak, 2 adet oda, banyo, wc ve hol bölümlerinden oluşmaktadır.• Binanındış cephesi dış cephe boyasıyla boyalı olup giriş kapısı demir doğrama ve pencereleri PVC doğramadır. Taşınmazın avlusuna giriş Spor Aralığı Sokaktan sağlanmaktadır.•İç mekan özellikleri; Taşınmazın zeminleri kısmen şap beton kısmen fayans kısmen marley kaplı, duvarlar ve tavanlar plastik boyalıdır. Giriş kapısı demir kapı, iç kapıları ahşap doğrama ve pencereleri PVC doğramadır. Islak hacimleri seramik kaplıdır. Isıtma sistemi sobadır.• Yapı yıpranmış/eskimiş durumdadır.• Yıldırım Belediyesi İmar Arşivinde yapılan incelemede söz konusu yapıya ait herhangi bir resmi evrak (mimari proje, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vb.) bulunmamaktadır. Yapı kadastroya işlidir.

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU, RUHSAT ve MİMARİ PROJE BİLGİLERİ:• Yıldırım Belediyesi İmar Biriminden edinilen bilgiye göre; taşınmazın konumlu olduğu parsel 1/1000 Ölçekli Davutkadı - Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam, 2 kat, konut alanı imarlıdır. Taşınmazın iki cepheden toplam yaklaşık 3,5 m2 yola terki bulunmaktadır. İmar biriminden edinilen bilgiye göre söz konusu terkten parsel üzerindeki bina etkilenmemekte olup bina yıkılıp yeniden yapılması halinde söz konusu terk parsel alanından düşülecektedir. Parsel alanından, terk düşüldükten sonra parselin tek başına yapılaşma hakkı bulunmamakta olup komşu parsellerle tevhid edilmesi gerekmektedir.• Yıldırım Belediyesi İmar Arşivinde yapılan incelemede söz konusu yapıya ait herhangi bir resmi evrak (mimari proje, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vb.) bulunmamaktadır. Yapı kadastroya işlidir.Kıymet takdiri yapılacak bu gayrimenkulün tarlanın yüzölçümü, geometrik şekli, topografik durumu, bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, ana cadde ve kadastral yol ile olan irtibatı, sulu/kuru tarıma elverişliliği, yüzölçümleri, çevredeki diğer gayrimenkullerin hâlihazır değerleri getirebilecekleri kira miktarları, bulunduğu muhite göre alıcı bulup bulamayacağı, bulursa bile nispet derecesi gibi kıymet yükseltici ve kıymet düşürücü müspet menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi hudutları dâhilinde yer alan Avlulu Kargir Bina vasıflı 93,36 m² yüzölçümüne sahip 215 ada 37 parselin halihazırdaki kullanım durumu dikkate alındığında taşınmazın mevcut alan ve mevcut durumuna göretamamına; arsa+bina değeri 1.500.000.-TL (BirmilyonbeşyüzbinTürkLirası)olarak tespit ve takdir edilmiştir.• Adresi: Davutkadı Mahallesi, 1.Spor Aralığı Sokak,No:3 Yıldırım/BURSA• UAVT Kodu: 1030636938• Koordinatları: 40.1782- 29.0851• Kullanım alanı: 92 m² zemin katı 45 m2, 1. Katı 47 m2 )• Mevcut kullanım durumu: Mesken• Mücavir Alan sınırları içinde yer almaktadır.

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Kıymeti : 1.500.000,00 TLKDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:08 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:08 Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.