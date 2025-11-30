Kaza, saat 19.00 sıralarında E5 karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, 34 DBD 308 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarpmasının ardından seyir halindeki 34 VHE 67 plakalı otomobile çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle 34 VHE 67 plakalı otomobil de önündeki 34 BOH 330 plakalı araca çarptı. Park halindeki bir otomobil de kazadan etkilenirken, takla atan araçtaki sürücü, yolcu ile 34 VHE 67 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası bölgeye gelen polis, yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerince yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kazaya karışan dört araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazada yol kenarındaki bir aydınlatma direği de hasar aldı.