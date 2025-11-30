Yapılan arama çalışmaları sonucu yaralı halde bulunan diğer çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, iki çocuk saat 14.00 sıralarında Balaban Deresi üzerinden Uludağ Milli Parkı istikametine çıktıktan bir süre sonra kayboldu. Saat 15.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan düşme vakası ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma timleri, zorlu dere yatağı ve sarp arazi şartlarında arama çalışması yürüttü. Saat 19.30'da olay yerine ulaşan ekipler, çocukları Balaban Deresi kıyısında buldu. Yüksekten düşerek başını sert zemine çarptığı belirlenen Şahin Öztop (16), olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer acı haberi Şahin Öztop'un ailesine verirken, olayda yaralanan Alperen Nar ise yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile dere yatağından tahliye edildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Alperen Nar, ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA