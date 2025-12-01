Gram altın 5804 TL’den alıcı bulurken satış fiyatı 5887 TL seviyesinde oluştu.

22 ayar bileziğin gramı 5307 TL alış, 5556 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 14 ayar altın ise 3207 TL’den alınırken 4315 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın piyasada 9510 TL alış, 9597 TL satış seviyesinde yer aldı. Eski çeyrek altın için belirlenen fiyatlar ise 9422 TL alış ve 9533 TL satış olarak kaydedildi.

Yarım altın 19020 TL’den alınırken 19194 TL’den satışa sunuluyor. Tam altın tarafında ise fiyatlar 37922 TL alış ve 38236 TL satış düzeyinde.