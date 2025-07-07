Örnek No:55*

T.C.

BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/6 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 11505 ada, 12 nolu parselde, 7 nolu bağımsız bölümde, 1.380,42 m² tapu alanlı, 3354 / 108768 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DAİRE olan, 2. Kat, 7 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur.

Mahalli Durumu: Parsele ait tapu kaydında Demirtaş Mahallesi olarak belirtilmekte olup, Osmangazi Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemlerinden alınan verilere göre mahalle ismi Demirtaş Sakarya olarak belirtilmektedir. Bu sebeple adres bilgisinde Demirtaş Sakarya Mahallesi olarak belirtilecektir. Taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya* Mahallesi, Moda Sokak, No:14, İç Kapı No:7 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu Blok; 2 Bodrum Kat, Zemin Kat ve 7 Normal Kat olmak üzere toplam 10 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. 7 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 60,34 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 84,85 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 98,00 m² olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda boş olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 2 adet oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, duş ve 2 adet balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup hacimlerin tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer uygulaması, salon, mutfak ve antre hol alanı tavanlarında alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duşakabin bulunmaktadır. Balkon alanları zemini seramik kaplamadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır.

Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site alanı çevresi ihata duvarı ile çevrili, içerisinde peyzaj alanları ve kapalı otopark alanı bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari alan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 6-8 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Moda Sokağa cephe, Demirtaş OSB Bağlantı Yoluna 285 m ve Çevre Yoluna ise 835 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 11,00 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kıymeti : 3.136.000,00 TL KDV Oranı : %1

Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 12:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.