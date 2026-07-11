Bilim ve teknolojiyi çocukların günlük yaşamının bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Yeşilyurt Bilim Merkezi, birbirinden farklı eğitim ve uygulama atölyeleriyle geleceğin bilim insanlarına ilham verecek. Merak eden, keşfeden ve üreten çocukların buluşma noktası olacak merkezde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle çocukların analitik düşünme, problem çözme, tasarım yapma ve üretme becerileri geliştirilecek.

Çocukların bilimsel gelişimine katkı sunmak amacıyla hazırlanan merkezde; teknoloji, mühendislik, astronomi, doğa bilimleri ve sanatsal üretim alanlarında kapsamlı eğitim programları uygulanacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bilim ve teknolojiye ilgi duyan tüm çocukları Bilim Merkezinin sunduğu eğitim imkanlarından faydalanmaya davet ederek, "Merak eden, keşfeden ve üreten çocuklarımızı Yeşilyurt Bilim Merkezimize bekliyoruz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek bu önemli projeyle çocuklarımız hem eğlenecek hem de öğrenerek kendilerini geliştirecek. Bilimin ışığında büyüyen nesiller, güçlü yarınların en büyük teminatıdır" ifadelerine yer verdi.

Bilim Merkezinde çocuklar, kodlama, robotik ve dijital tasarım eğitimleriyle teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bireyler olma yolunda önemli deneyimler kazanacak. Teknoloji Atölyesinde gerçekleştirilecek eğitimlerde algoritma mantığı, temel yazılım becerileri, robot tasarımı ve dijital üretim süreçleri uygulamalı olarak anlatılacak. Çocuklar kendi projelerini geliştirerek üretmenin heyecanını yaşayacak.

Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesinde ise çocuklar gökyüzünü daha yakından tanıyacak. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve uzay teknolojileri hakkında bilgi edinecek olan öğrenciler, astronomiye yönelik uygulamalı etkinliklerle bilimsel meraklarını geliştirme fırsatı bulacak.

4-6 Yaş Grubu (Okul Öncesi) ile 7-14 Yaş Grubu (İlkokul ve Ortaokul) öğrencilerine hizmet verecek. Yeşilyurt Bilim Merkezi bünyesinde çocukların yaş gruplarına uygun eğitim programları kapsamında; Teknoloji Atölyesi, Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Ahşap Tasarım Atölyesi, Çocuk Gelişim Atölyesi ve Mutfak Atölyesi faaliyet gösterecek.

Her atölyede çocukların yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak deneysel uygulamalar gerçekleştirilecek. Eğitici olduğu kadar eğlenceli içeriklerle hazırlanan programlar sayesinde çocuklar bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken sosyal yönlerini de güçlendirecek.

Her yaş grubuna uygun olarak hazırlanan eğitim içerikleriyle çocukların gelişim seviyelerine göre bilimsel ve teknolojik beceriler kazanmaları hedefleniyor.

Bilimle büyüyen, teknolojiyle üreten bir neslin yetişmesine katkı sunacak olan Yeşilyurt Bilim Merkezi için başvurular 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular; Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile Millet Bahçesi Yeşilyurt Bilim Merkezinden yapılabilecek.