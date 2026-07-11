Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen sezon oynanan Süper Lig maçını tribünden takip eden Şevket Çoruh, sosyal medyada paylaşılan küfürlü tezahürat görüntüleriyle tepki toplamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çoruh hakkında "hakaret içeren tezahürat" suçu kapsamında işlem başlatıldı ve ceza verildi.

6222 HÜKÜMLERİ ESAS ALINDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasa uyarınca, "spor alanlarında taraftarların grup halinde veya belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alma durumuna bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit veya hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde şikayet şartı aranmaksızın failler hakkında para cezasına hükmolunur" maddesi soruşturmada yer aldı.

ÖN ÖDEME SÜRECİNE UYDU, TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Savcılık tarafından şüpheliye küfür eyleminden dolayı yasa gereği ön ödeme önerisi sunuldu. Şevket Çoruh, ön ödeme süresine uyarak, 5 bin TL para cezasını yatırdı. Bunun üzerine savcılık tarafından konuyla ilgili takipsizlik kararı verildi.