Kaza, Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi İtfaiye mevkiinde meydana geldi. Babacan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre Y. (23) yönetimindeki 16 BLL 878 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Berra Y. (19) idaresindeki 16 BY 651 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan enerji nakil hattına ait beton direğe çarparak durabildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Emre Y. ile otomobil sürücüsü Berra Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.