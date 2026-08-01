Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/385 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/385 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 537 ada, 8 nolu parselde, 209,10 m² tapu alanlı, 22 / 228 arsa paylı ve niteliği ‘’ AVLULU BEŞ KATLI KATLI KARGİR APARTMAN ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği MESKEN olan, 3. Kat, 8 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur. Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, Kaymakam Nihat Caddesi, Sarı Kent Açelya Apartmanı, No:6, İç Kapı No:8 adresinde bulunmakta olup, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 65,43 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkon dahil) 66,83 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 77,00 m² olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmazın; salon, 2 oda, mutfak¬¬, antre-hol, banyo-wc, wc ve balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup hacimlerde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında mermer tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Balkonda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı demir kapı, merdivenler ve giriş holü silme mozaik kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman içerisinde bulunmakta olup ana taşınmaz yola cepheli durumdadır.

Kıymeti : 1.900.000,00 TL KDV Oranı : %1

Bu yazılanlar özet bilgilerdir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:50 Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:50 Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.