İnegöl Belediyesi'nin Alanyurt Mahallesi'nde hayata geçirdiği Alanyurt Meydanı Projesi, bugün saat 21.00'de düzenlenen törenle resmen açıldı.

Açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Başkan Alper Taban, meydanın Alanyurt'a önemli bir sosyal yaşam alanı kazandıracağını belirterek, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Başkan Taban, "Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizlerde çok heyecanlıyız. Katılımlarınızdan dolayı her birinize çok teşekkür ediyorum. Alanyurt Meydan açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Benim içinde burası tarihi dönüm noktası. Her işin kendine göre bir hikayesi vardır. Burada da çok uzun soluklu çalışmalar neticesinde bu parkımızı bu hale getirdik. Burası geçmişte emniyet binamızın da yer aldığı fakat riskli bina konumunda olduğu için kaldırmak zorunda olduğumuz binaydı. Emniyet teşkilatımızın için yeniden bir yer tahsisi yaptık. Mahallemizde sağlıklı ilgili tahsis ettiğimiz alanlar var. Bir önceki dönemde yapmış olduğumuz spor tesislerimiz var. Binamızın yıkılması sonrasında biliyorsunuz orta bölümden bir yol geçiyordu. Bu yolu meydanın içine dahil ederek bütünlük olmasını sağlayamaya çalıştık. Köy içi dediğimiz bölgeden her iki mahallemize de hitap edecek güzel bir hizmet oldu. Anlayışınız için teşekkür ederim burada bir inşaat süreci oldu. Meydanlar şehirlerin buluşma noktasıdır. Burada inşallah yeni hatıralar biriktirilecek. Daha önce İnegöl merkezde de yapmış olduğumuz meydanda da ailelerin keyifle orada yer aldığını görüyorum. Burada da inşallah aynıları olacak. Burada yaklaşık 5000 metrekarenin biraz üzerinde bir alandayız. Hemen arkamızda Gastro Kafemiz, yeşil alanlarımız, oturma alanlarımız, atm alanlarımız var. Gastro kafelerde sizler için hazırlandı.

Nöbetçi kitaphaneleri önemsiyoruz. İlimle meşgul olmak lazım. Kitaphanemiz yaklaşık 40 öğrencinin aynı anda oturabildiği içerisinde bilgisayar alanlarının da olduğu güzel bir çalışma alanı olarak hazırlandı. Haftanın 6 günü açık sadece pazar günleri kapalı." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, "Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İnegöl’ümüz için, her mahallemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin bütün şehirleri için yatırımlar yapmaya gayret ederken bizde Ak Parti Bursa Milletvekili olarak, İnegöllü bir kardeşiniz olarak istiyoruz ki İnegöl’ümüz kadınlarına, gençlerine, hemşehrilerimize yeni hizmetler oluşturalım. Bu hizmetleri yaparken bazen bu spor salonu oluyor, bazen yüzme havuzu oluyor ama biz fark ettik ki şehrin böyle güzel meydanlara da ihtiyacı var. Çok güzel bir meydan oldu. Ben çok beğendim. Buralara yapmak çok kıymetli. Ben inanıyorum ki Alanyurtlu hemşehrilerimiz burayı en verimli şekilde kullanacak. Bu güzel ortamı birlikte yaşadığımız için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Modern bir anlayışla tasarlanan Alanyurt Meydanı'nda vatandaşların kullanımına sunulan birçok sosyal donatı yer alıyor. Proje kapsamında oturma alanları, geniş meydan düzenlemesi, Nöbetçi Kütüphane, Gastro Kafe, ATM üniteleri ve otopark inşa edildi.

Özellikle gençler, öğrenciler ve aileler için yeni bir buluşma noktası olması hedeflenen Alanyurt Meydanı'nın, bölgedeki sosyal ve ticari hareketliliğe de katkı sağlaması bekleniyor.

Açılışın ardından protokol üyeleri meydanı gezerek incelemelerde bulunurken, vatandaşlar da yeni yaşam alanını beğeniyle gezdi. Alanyurt Meydanı, konuşmaların ardından yapılan dua sonra kurdele kesimiyle İnegöllülerin hizmetine açıldı.