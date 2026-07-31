Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ın katılımıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen programda, küçük kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine ceza yerine güvenli sürüş eğitimi verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında gerçekleştirilen eğitim programına, gündüz denetimlerinde küçük kural ihlali yaptığı tespit edilen motosiklet sürücüleri davet edildi. Eğitimci trafik personeli tarafından sürücülere güvenli sürüş teknikleri, doğru manevra, güvenli takip mesafesi, hız kontrolü ve koruyucu ekipman kullanımının önemi uygulamalı olarak anlatıldı. Programda konuşan Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, amaçlarının sürücüleri cezalandırmak değil, bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

'Amacımız ceza değil, bilinçli sürücüler yetiştirmek'

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 'Ceza kesmenin yanında, küçük kural ihlali yapan sürücülerimizi eğiterek güvenli sürüşün önemini hatırlatmak istedik. Bu kapsamda gündüz uygulamalarımızda belirlediğimiz motosiklet sürücülerini buraya davet ettik. Burada güvenli sürüş, doğru manevra teknikleri ve koruyucu ekipman kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıyoruz. İlimizde meydana gelen motosiklet kazalarının 121'i tek taraflı kaza olarak gerçekleşti. Bu tablo, sürücülerimizin güvenli sürüş konusunda eksiklikleri olduğunu gösteriyor. Biz de bu eksikliği giderebilmek için teorik ve uygulamalı eğitimlerle trafik bilincini artırmayı hedefliyoruz' dedi.