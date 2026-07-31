Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yalçıntaş bugün, Osmangazi, Nilüfer, Gemlik, Mustafa Kemalpaşa, Mudanya ve Harmancık Belediye başkanlarıyla bir araya geldi.



Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda 6 belediye başkanı yeni döneme ilişkin beklenti ve taleplerini dile getirdi. Yeni Parti İl Başkanı Nihat Yeşiltaş 6 belediye başkanına da güvence verdi.

İktidar olma sözü veren İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde çalışmak istediklerini yineledi. Alınan kulis bilgilerine göre 6 belediye başkanın da yapılan görüşmeler sonunda Yeni Parti'ye katılım sürecini hızlandırma kararı aldığı öğrenildi.

Önümüzde ki hafta Salı günü CHP'li 6 belediye başkanının CHP'den istifa edip Yeni Parti saflarına katılması bekleniyor .