Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/178 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/178 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı: Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mah. Davulpınarı Mevkii 959 Ada 11 Parselnoda, Tarla Ana Taşınmaz Niteliği ile, 2.287,62 m² yüzölçümü ile tam hisse satılacaktır.Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan;(Konusu: Bu parsel Koruma Alanı Içerisindedir.Onaylanmıs imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 543 SK. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. ) Şerh;İcrai, kamu hacizleri, satışa arzvardır. İmar Durumu:Taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı bulunmamaktadır. Taşınmazın Konumu: Taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, Kestel İlçe Merkezinin 7,5 km kuzeybatısında, Bursa Ankara Karayolunun 1.700 m kuzeyinde,Barakfakih eski köy merkezinin 1.600 m güneydoğusunda, Çevre Yolunun 250 m kuzeyinde, en yakın yerleşime 1 kmmesafede kalmaktadır. Vergi Değeri :Taşınmazın 2025 yılı vergi birim değeri arazi olarak hesaplanmakta olup, herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Taşınmazın Özellikleri:Parsel yoğun ot ve çalılık ile kaplı durumdadır. Düze yakın bir eğime sahiptir. Kadastral yolu bulunmamakta olup, komşu parsellerden geçerek ulaşım imkanı bulunmaktadır. Etrafındaki taşınmazlar genelde meyve bahçesi olarak kullanılmaktadır. Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır. Kıymeti : 3.888.954,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.