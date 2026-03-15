

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftara Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Bozbey, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, belediye meclis üyeleri, parti üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



İftar öncesinde bir konuşma yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, "Değerli Sivil Toplum Kuruluşları, Yöneticileri, Değerli Muhtarlarım, Belediye Meclis Üyelerim, Siyasi Partilerim, Başkanlarım bu akşam aramıza hoş geldiniz. Değerli Dostlar maneviyatı yüksek olan bir ay içinde geçiyoruz. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız dualar insanların geleceği için elbette çok önemli. Bu dualarımız etrafımızda ateş çemberinde hayatını kaybeden insanlar ve bu savaşta yoksulluğu insanların yaşamaması için istiyorum. Komşularımızı ve tüm dünyada yaşananların bir daha yaşamaması için. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Bozbey ise, "Değerli İlçe Başkanım, İlçe Yöneticilerimiz, Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Yönetimde görev yapan arkadaşlarım, Sivil Toplum Kuruluşları, Sevgili Muhtarlarımız, Odalarımızın Değerli Yöneticileri, İnegölümüzün güzel insanları, Şehit Ailelerimiz, Gazi Yakınlarımız hepinizi bu kardeşlik sofrasında sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ramazan ayı bereket ayıdır. Paylaşmanın huzurunu ve birlik olmanın değerini hep birlikte hissettiğimiz bu mübarek günlerde sizinle aynı sofrada bulunmak benim için mutlulukların en büyüğüdür. Bu anlamda sizlerin burada olması sizlerin burada olması son derece anlamlı ve Ramazanın manevi iklimi çerçevesinde yaptığımız bu kardeşlik sofrasının değerini bir kez daha bildik. Sevgili hemşehrilerim bu iftar sofrasında gülen yüzlü insanlarıyla, yaşayan komşuluk kültürüyle, sanayisiyle, tarımıyla, mobilya sanayisiyle, üretim kapasitesiyle, esnafıyla Bursamızın gelişimine sağladığı katkıyı bir kez daha görüyor ve takdir ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak İnegölümüzün yaşam kalitesini yükseltmek için aralıksız çalışıyoruz. İnegöl’ün ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Altyapıdan ulaşıma çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana özellikle altyapıda hassasiyetimizi bir kez daha öne çıkardık. Biz şehit ailelerimize desteğimizi her zaman yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda gazi ve gazi yakınlarımız da bizim için kıymetlidir. Değerli Hemşehrilerim böylesi kalabalıklarda böyle sorunlar olabilir ben sizin anlayışınıza sığınıyorum. Biz insanoğlu birbirimizle anlaşarak, derdimizi anlayarak iyi ilişkiler kurarak, kol kola girerek mutlu insanlar oluruz. Onun için insan ilişkilerini çok önemsiyoruz. Küçükte olsa hatalar olabilir. Bu konularda hassasiyetimiz üst seviyededir. Biz insanları ötekileştiremeden, sıfatına bakmadan seviyoruz. Biz insanların tümünü seviyoruz. O anaların gözyaşlarını kabul etmemiz mümkün değil. Bu ramazan ayında o insanlara yapılan şiddeti, öldürülmesini kabul edecek bir yanımız yok. Onun için tüm savaşları kınıyoruz. İnsana yapılan her türlü şiddeti kınıyorum. Kabul etmemiz mümkün değil. Bir an önce komşularımızda bu savaşın durdurulmasını ve oradaki çocukların, kadınların ve erkeklerin yarınlara iyi bakmasını istiyoruz. Durdurulması gerekiyor. BM’i hep birlikte göreve davet ediyoruz. Bu savaşı durdurun, akan kanı durdurun" dedi.