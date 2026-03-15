27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında verilen bazı trafik cezalarının iptal edildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarının araçlarda bulundurulması veya kullanılması fiiline yönelik düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

27 Şubat’tan sonraki cezalar iptal edildi

Açıklamada, bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren uygulanan cezai yaptırımların iptal edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Müzik sistemi denetimleri sürecek

Öte yandan araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan’a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Bu tarihten sonra ise denetimlerin ilgili kanun kapsamında devam edeceği kaydedildi.