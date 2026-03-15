

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bursa Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu asfalt çalışmasına tepki gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Bozbey, Mer-Pa pazaryerinde düzenlenen iftarda Başkan Taban'a cevap verdi.

Başkan Bozbey açıklamasında, "Sevgili İnegöllü hemşehrilerim göreve geldiğimiz günden beri İnegöl’de yıllardır birikmiş, kimsenin cesaret edemediği, akıllara gelmeyen altyapıya büyük önem verdik. Altyapı hizmetlerini adım adım yapıyoruz. Bunlar içme suyu. Yıllarca size İnegöl’de asbestli sulardan, kanserojen üreten borulardan su verildi. Biz bunları kabul etmedik. Gerekeni yaptık. Şu anda tertemiz su içiyorsunuz. Böylece sağlıklı suya kavuşmuş olacaklar. Bunun için eleştiri aldık. Zaman zaman asfaltlarda gecikmeler oldu. Bunların gecikme sebebi altyapıyı yaptıktan sonra testlerinin yapılması gerekiyordu. Bunun için bekledik. Ancak bunları da gerçekleştirdik. Şu anda asfalt çalışmalarının sonuna geliyoruz. İnegöllü hemşehrim asla kendine zararlı suyu içmeyecek, içmemelidir. Bunun için hassasiyetimiz var. O yüzden devam ediyoruz. Kanalizasyonla ilgili sorunları gideriyoruz. Uzun yıllardır cesaret edemediği hizmetlere biz cesaret ettik. Bunu İnegöllü hemşehrilerimizin de bilmesi lazım. Biz İnegöllüleri diğerlerinden daha çok seviyoruz. Bu süreç içerisinde gerçekten Sevgili İnegöllü Hemşehrilerim anlayış gösterdiler. Biz de zaman zaman hata yapabiliriz. Eleştirilen hatayı düzeltmek bizim için bir onurdur. O yüzden bizlere destek olduğunuz için tüm İnegöllü hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Attığımız her adımı sizler için, çocuklarınızı düşünerek attığımızı bilin. Güçlü bir Bursa istiyorsak ilçelerimize yaptığımız yatırımlarla mümkün olmaktadır. Bizim hedefimiz daha yaşanabilir daha yeşil daha eşit ve daha adil bir kent oluşturmak. Bu konuda ilerliyoruz. Gençlerimizin umutla geleceğe baktığı, çocuklarımızın güvenle oynadığı, kadınlarımızın her alanda güçlü durduğu bir Bursa için çalışıyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda ayrım yok. Herkes eşit hizmeti hakediyor. Biz bu kendi sizlerle yönetiyoruz. Sevgili Muhtarlarımız aramızda. Onlar bizlerin hizmette yol arkadaşı. Onlara da teşekkür ederim. Birlikte çalışmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ