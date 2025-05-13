 Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre, saat 14.49’da meydana gelen sarsıntının merkezi Gemlik olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 12.8 kilometre olarak açıklandı.

AFAD ise farklı bir veri paylaştı; kuruma göre depremin büyüklüğü 3, derinliği ise 12.1 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul’da da hissedilen sarsıntı, 23 Nisan’daki deprem sonrası oluşan endişeleri yeniden tetikledi. Özellikle artçıların devam etmesiyle vatandaşlar, gelişmeleri anlık olarak Kandilli ve AFAD üzerinden takip etmeye başladı. İzmir, İstanbul, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa gibi birçok ildeki son depremlere dair bilgiler güncel şekilde yayımlanıyor.

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Kaynak: Haber merkezi