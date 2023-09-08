Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla buluşmasını teşvik etmek amacıyla kente modern spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Aynı zamanda, amatör spor kulüplerine sunduğu destekle Bursa'nın spor kenti kimliğini güçlendirmeye odaklanıyor. Bu çerçevede, mevcut futbol sahalarının yeniden düzenlenmesi çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Yeni spor tesisleri inşa etmek amacıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla tanışmasını sağlamak için önemli projelere imza atıyor. Ayrıca, amatör spor kulüplerine verdiği destekleri artırarak bu kulüplerin sürdürülebilirliğini destekliyor. Nisan ayında, 520 spor kulübüne toplamda 4,5 milyon TL nakdi destek sağlayarak bu amaca hizmet etti.

Bununla birlikte, amatör spor kulüpleri tarafından yoğun bir şekilde kullanılan futbol sahalarının yenilenmesi de öncelikli bir gündem maddesi. Bu sahaların zeminleri tamamen yenileniyor ve gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapmaları için gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Elmasbahçeler sahasındaki zemin yenileme çalışmaları neredeyse tamamlanmış durumda, aynı zamanda Soğukkuyu sahasının yıpranan zemini de yenilenmek üzere söküldü. Hüdavendigar sahasında da yeni zemin kaplama işlemi hızla devam ediyor. Bu proje çerçevesinde, Şahin Başol Spor Tesisleri'ndeki 2 saha, Karapınar ve Fethiye sahaları da yenilenerek toplamda 7 futbol sahası daha konforlu hale getirilmiş olacak. Bursa'nın spor kenti kimliği bu önemli projelerle daha da güçleniyor.