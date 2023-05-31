Bursa'da Gürsu Belediyesi Kumlukalan Köyü’ne yaptığı halı sahanın soyunma kabinleri için de harekete geçti. Kabinlerin yapımı için ilk beton harcı döküldü.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi, ilçe genelindeki 7 halı sahadan bir tanesini Kumlukalan Köyü’ne yapmıştı.

Aktif şekilde kullanılan ve civardaki sporcuların ve halkın büyük ilgisi ile karşılaşan Kumlukalan’daki halı sahanın soyunma kabini için beton döküldü. 4 odadan oluşacak olan soyunma kabininde, sporcuların rahatça ihtiyaçlarını karşılamaları için her detay düşünülmüş olacak.

Sporcu Gürsu sloganını ve bu bilinci ilçeye kazandıran Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Kumlukalan’daki bu halı sahamızla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sporcu Gürsu’da her yaştan insanın halı sahada yapılan sporlara ilgisinin olduğunu iyi biliyoruz. Bu nedenle bu tesisimizdeki son eksik için de bugün itibari ile harekete geçtik. Soyunma kabinleri kısa sürede hizmete girecek. Hayırlı olsun” dedi.