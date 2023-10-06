Bursa, Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri olarak öne çıkarken, bu şehrin farklı mahallelerindeki nüfus rakamları ise adeta bir gizem perdesi altında saklanmış gibi duruyor! İşte Bursa'nın 17 ilçesindeki en az "kendine özgü" nüfusa sahip olan mahalleleri;

Yıldırım İlçesi - Zeyniler Mahallesi: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Zeyniler Mahallesi, sadece 176 kişilik bir nüfusa sahip. Burada yaşayanlar, bu sessiz mahallenin huzurlu atmosferinin tadını çıkarıyorlar.

Osmangazi İlçesi - Hüseyinalan Mahallesi: Osmangazi ilçesindeki Hüseyinalan Mahallesi, yalnızca 157 kişilik bir nüfusa sahip. Bu mahallede yaşayanlar, şehrin gürültüsünden uzak, sakin bir yaşamın keyfini sürüyorlar.

Mudanya İlçesi - Yamanköy Mahallesi: Mudanya'nın Yamanköy Mahallesi, sadece 104 kişilik nüfusuyla dikkat çekiyor. Denize yakınlığı ve doğal güzellikleriyle bilinir.

Orhangazi İlçesi - Bayırköy Mahallesi: Orhangazi ilçesinde yer alan Bayırköy Mahallesi de 104 kişilik bir nüfusa sahip. Burada yaşayanlar, kırsal yaşamın sakinliğini tercih ediyorlar.

Karacabey İlçesi - Çarıkköy Mahallesi: Karacabey'in Çarıkköy Mahallesi, 59 kişilik bir nüfusa sahip. Bu küçük mahallede yaşayanlar, şehrin karmaşasından uzak, huzurlu bir hayatın tadını çıkarıyorlar.

Keles İlçesi - Kirazlı Mahallesi: Keles'in Kirazlı Mahallesi, sadece 56 kişilik nüfusuyla öne çıkıyor. Burada yaşayanlar, doğanın güzelliklerini ve sessizliğini doyasıya yaşamanın keyfini çıkarıyorlar

İnegöl İlçesi - Babaoğlu Mahallesi: İnegöl'ün Babaoğlu Mahallesi, sadece 46 kişilik bir nüfusa sahip. Mahalle sakinleri, geleneksel İnegöl yaşamının izlerini taşıyorlar.

İnegöl İlçesi-Bahçekaya Mahallesi: Kafkas göçmeni ailelerden oluşan bu mahallenin 46 kişilik nüfusa sahip. Oylat kaplıcalarının hemen yanı başında yer alan bu köy, muhteşem doğası ile biliniyor.

Orhaneli İlçesi - Osmaniye Çatak Mahallesi: Orhaneli ilçesinde bulunan Osmaniye Çatak Mahallesi de 46 kişilik bir nüfusa sahip. Burada yaşayanlar, doğanın kucağında huzur buluyorlar.

Gemlik İlçesi - Fındıcak Mahallesi: Gemlik'in Fındıcak Mahallesi, 40 kişilik bir nüfusa sahip ve denize yakınlığıyla ünlüdür. Bu mahalle, deniz severler için ideal bir yaşam alanı sunuyor.

Yenişehir İlçesi - Paşayayla Mahallesi: Yenişehir'in Paşayayla Mahallesi, sadece 40 kişilik bir nüfusa sahip. Burada yaşayanlar, doğanın kucaklayıcı atmosferinin tadını çıkarıyorlar.

İznik İlçesi - Süleymaniye Mahallesi: İznik'in Süleymaniye Mahallesi, 38 kişilik bir nüfusa sahip ve tarihi atmosferiyle ünlüdür. Mahalle, İznik Gölü'nün hemen yanında yer alır.

Büyükorhan İlçesi - Tekerler Mahallesi: Büyükorhan ilçesinin Tekerler Mahallesi, 36 kişilik bir nüfusa sahip. Burada yaşayanlar, doğal güzelliklerle çevrili sakin bir yaşamın tadını çıkarıyorlar.

Gürsu İlçesi - Yenidoğan OSB Mahallesi: Gürsu ilçesinin Yenidoğan OSB Mahallesi, sadece 35 kişilik bir nüfusa sahip. Mahalle, sanayi bölgelerine yakın konumuyla dikkat çekiyor.

Mustafa Kemalpaşa İlçesi - Tırnava Mahallesi: Mustafa Kemalpaşa'nın Tırnava Mahallesi, 30 kişilik bir nüfusa sahip. Burada yaşayanlar, doğal güzelliklerle çevrili huzurlu bir yaşamın keyfini sürüyorlar.

Harmancık İlçesi - Kocapınar Mahallesi: Harmancık ilçesinin Kocapınar Mahallesi, sadece 27 kişilik bir nüfusa sahip. Bu mahalle, doğanın kucağında huzurlu bir yaşam sunuyor.

Kestel İlçesi - Ahmet Vekif Paşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi: Kestel ilçesinin Ahmet Vekif Paşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, sadece 20 kişilik bir nüfusa sahip. Bu mahalle, sanayi bölgelerine hizmet veren küçük bir topluluğu barındırıyor.

Minareliçavuş İlçesi - O.S.B Mahallesi: Minareliçavuş ilçesinin O.S.B Mahallesi, sadece 14 kişilik bir nüfusa sahip. Bu mahalle, sanayi alanlarına hizmet veren küçük bir topluluğu barındırıyor. Bursa'nın bu renkli ve çeşitli mahalleleri, şehrin zengin mozaik yapısını gösteriyor. Kimi sakinliği ve doğanın kucağında huzuru tercih ederken, kimi ise şehir yaşamının tadını çıkarıyor. Her biri kendi benzersiz özelliklerini taşıyan bu mahalleler, Bursa'nın çeşitliliğini yansıtan birer parça gibi. Şehrin sessiz köşelerinde huzur arayanlar için küçük cennetler sunarken, diğer mahalleler de enerji ve aktivite dolu bir yaşam sunuyor.