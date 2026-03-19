Yangın saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün Baykoca mahallesi TOKİ konutları bölgesindeki 8 katlı apartmanın 6. katında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hem içeriden hemde merdivenli araçlarla müdahale ettiler. Yangın 1 saat süren yoğun çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.