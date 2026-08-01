

Kızını anan Anne Beyza Turan’ın şu ifadeleri paylaştı:

Bugün yine takvim ağustosu gösteriyor…

Bazıları için sıradan bir ay…

Benim için ise ömrüm boyunca taşıyacağım en büyük acının adı.

Ben yaşadığım müddet boyunca ağustos ayından nefret edeceğim.

Çünkü ağustos bana evladımı benden alan günü, yarım kalan hayallerimizi ve hiç dinmeyen gözyaşlarımı hatırlatıyor.

“Tam bir yıla yaklaştı.” diyorlar…

Oysa benim için zaman, seni toprağa emanet ettiğimiz gün durdu. Ne acı hafifledi ne de özlem azaldı. Her sabah seni düşünerek uyanıyor, her gece seni özleyerek gözlerimi kapatıyorum.



Canım kızım Berra…

Senin ardından sadece bir evlat değil; bir annenin gülüşü, umudu ve yaşama sevinci de toprağa gömüldü.

Ama herkes şunu bilsin…

Bu sayfa sadece seni anmak için değil, sana sözümü tutmak için de var.

Sana yapılanı unutturmayacağım.

Adını unutturmayacağım.

Son nefesime kadar hem seni yaşatacağım hem de adaletin yerini bulması için mücadele etmeye devam edeceğim.

Çünkü bu acı, kader deyip geçilecek bir acı değil.

Bir annenin yüreğine düşen kor, vicdanı olan herkesin yüreğinde de yanmalı.

Ben her gün biraz daha eksiliyorum.

Ama mücadelem eksilmeyecek.

Rabbim seni cennetin en güzel köşelerinde misafir ettiğine o kadar inanıyorum ki meleğim.

Bir gün yeniden sana kavuşacağım ana kadar seni özlemeye, senin için dua etmeye ve senin adına adalet istemeye devam edeceğim.

Sen benim en güzel duam, en büyük imtihanım ve sonsuza kadar dinmeyecek hasretimsin.

Unutmadım. Affetmedim. Vazgeçmedim.