İlk olay saat 10.30 sıralarında İnegöl OSB'de faaliyet bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşçi Süleyman Ç.(40) Kimyasal kazanını temizlediği sırada iddiaya göre kimyasaldan zehirlenerek bayıldı. Genç işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybetti

2.olay ise yine aynı fabrikada meydana geldi. İlk olaydan sonra işçi Mikail A.(36) güvenlik maskesini takıp aynı kimyasal kazanını temizlemeye başladı. Genç işçi yine aynı şekilde zehirlenerek bayıldı. Genç işçinin hareketsiz yattığını gören mesai arkadaşları 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri kalbi duran işçiye kalp masajı yaparak hastaneye getirdiler. Yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürülen işçi Ambulansla İnegöl'deki özel bir hastaneye sevk edildi. İşçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın zehirlenme olup olmadığı araştırılıyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.