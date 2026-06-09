Yapılan açıklamada, Boğazköy'ün İnegöl'de önemli miktarda hububat ekili araziye sahip olduğu hatırlatılarak, hasat sezonunun yaklaşması nedeniyle yangın riskinin arttığına dikkat çekildi.



Muhtar Seyfullah Üsken, vatandaşlardan kurallara hassasiyetle uymalarını isteyerek, "Yaz aylarının gelmesi ve hububat hasat sezonunun yaklaşması nedeniyle yangın tehlikesi ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Tarım arazilerimizde, makilik alanlarımızda ve ormanlık bölgelerimizde mangal yakılması, piknik yapılması ve konaklanması yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın hem ürünlerimizi hem de doğal alanlarımızı korumak adına gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Yetkililer, özellikle sıcak hava ve rüzgârın etkili olduğu günlerde küçük bir ihmalin büyük yangınlara yol açabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Boğazköy Muhtarlığı tarafından yapılan duyurunun, olası yangınların önüne geçilmesi ve tarımsal üretimin korunması amacıyla alındığı ifade edildi.