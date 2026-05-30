Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı mevkiinde seyir halinde olan Ömer A.(21) yönetimindeki 26 AJU 755 plakalı motosiklet ile İlhami Y.(57) yönetimindeki 16 BRD 54 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

