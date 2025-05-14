Verilere göre itfaiye ekipleri, iki ayda toplam 2.863 olaya müdahale etti. Bu olayların 1.485’i yangın, 1.324’ü ise kurtarma operasyonlarından oluşurken, 53 olay ise diğer itfaiye hizmetleri kapsamında değerlendirildi.

Mart ayında 865 yangın ve 565 kurtarma vakasına müdahale edilirken, 17 farklı hizmet çalışmasıyla birlikte toplam 1.447 olay kayıtlara geçti. Nisan ayında ise 620 yangın ve 759 kurtarma vakası yaşandı. Bu ayda da 36 farklı hizmet dahil olmak üzere toplam 1.415 olaya müdahale edildi.

Eğitim faaliyetleri de dikkat çeken bir diğer alan oldu. Mart ayında 13.596 kişi, Nisan ayında ise 3.566 kişi olmak üzere toplamda 17.162 kişi eğitim ve farkındalık çalışmalarına katıldı. İtfaiye ekipleri ayrıca 438 olay için rapor hazırlarken, 63 farklı denetim gerçekleştirdi.

Her iki ayda da görev yapan personel sayısı yaklaşık 700 civarında seyrederken, 140’tan fazla itfaiye aracı ve 31 istasyonla hizmet verildi.