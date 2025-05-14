Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Peki, son 8 yılda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında nasıl bir değişim yaşandı?

Bir zincir marketin 2017 yılından bu yana açıkladığı kurbanlık fiyatları incelendiğinde, asgari ücretle satın alınabilen kurban sayısının 2025 itibarıyla son 8 yılın en düşük seviyesine gerilediği görülüyor. 2017’de asgari ücretle yaklaşık 1,29 küçükbaş kurban alınabiliyorken, 1/7 oranındaki büyükbaş hisseden ise 1,18 adet alınabiliyordu. 2019 ve 2021 yıllarında asgari ücretin kurbanlık karşısındaki alım gücü zirve yaparken, 2025 itibarıyla bu oran en düşük seviyesine düşmüş durumda.

Kurbanlık fiyatları

2022 yılına kadar küçükbaş kurbanlık ile 1/7 oranındaki büyükbaş hisse fiyatlarının birbirine oldukça yakın olduğu dikkat çekerken, 2023 itibarıyla bu fark büyükbaş kurbanlık lehine belirgin şekilde açılmaya başladı. 2017 yılında yaklaşık 20 kilogram et veren bir küçükbaş kurbanlığın fiyatı 1.090 TL iken, 2025 yılında bu rakam 20.950 TL’ye yükseldi. Benzer şekilde, kemiksiz yaklaşık 20 kilogramlık et veren bir büyükbaş kurbanın 1/7 hissesi 2017’de 1.190 TL iken, 2025’te 25.950 TL’ye kadar çıktı

Asgari ücretle kurban alımı

Kurbanlık fiyatlarındaki değişim asgari ücretle karşılaştırıldığında ise görünür oldu.

2017 yılında asgari ücret, küçükbaş bir kurbanlığın fiyatının yaklaşık 1,29 katıydı. Bu oran, 2019 ve 2021’de 1,5 seviyelerine çıkarak alım gücünün en yüksek olduğu dönemleri işaret etti. Ancak 2025 yılında 22.104 TL olan asgari ücretle, küçükbaş kurbanlık fiyatı arasındaki oran 1,06’ya kadar düştü.

Büyükbaş kurbanlıklarda ise düşüş daha keskin yaşandı. 2017’de asgari ücret, 1/7 oranındaki bir büyükbaş hisseden 1,18 adet almaya yetiyordu. 2019 ve 2021’de bu oran en yüksek seviyelere ulaştıktan sonra, 2023 itibarıyla 1’in altına gerileyerek, asgari ücretlinin büyükbaş hisse alımını neredeyse imkânsız hale getirdi.