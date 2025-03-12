YAYA ÜST GEÇİT İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Devlet ve İl Yollarında Yaya Üst Geçidi Yapım, Mevcut Üst Geçitlerin Montaj, Bakım ve Onarım Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/329980

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : 152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330 DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2242816000 - 2242816083 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Devlet ve İl Yollarında Yaya Üst Geçidi Yapım, Mevcut Üst Geçitlerin Montaj, Bakım ve Onarım Yapılması Yapım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 940 Ton Profil,240 ton Nervürlü demir,2800 m3 Beton İmalatı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Devlet ve İl Yollarında ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.04.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 152.Evler Mah. Ankara Yolu Cad.No:286 Duaçınarı-Yıldırım / BURSA (Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü)- İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 1- ISO 3834-2 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi

2- TSEN 1090, TSEN 1090-2 Çelik ve Aliminyum Yapı Uygulamaları Standart CE Belgeleri

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (A) ALT YAPI İŞLERİ I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Üstgeçit temellerinde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 Hazır beton harcı ile) Herşey Dahil 6,3715% 10,6191% 4,2476 Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda üst geçit temellerinin kazılması (Depoya nakli dahil) 0,628% 1,0466% 0,4186 Prefabrik kirişlerin yerlerine konulması (Nakliye Dahil) 0,5918% 0,9863% 0,3945 Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması (Her türlü Yükleme,Boşaltma ve Depoya Nakli.) 0,2361% 0,3935% 0,1574 4 mm Solid Polikarbonat Levha imalatı.(Malzeme Temini,Nakli,Montajı,Herşey Dahil.) 3,1469% 5,2448% 2,0979 Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Düz bordür) 0,4153% 0,6923% 0,2769 Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (6 cm. kalınlıkta) 1,26% 2,1% 0,84 Ocak taşından istifsiz köprü ve mesnet tahkimatı 0,585% 0,9751% 0,39 Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C 30/37 Hazır beton harcı ile) 0,2379% 0,3965% 0,1586 Köprülerin öngermeli boyuna ve enine kirişlerinde her dozda demirli beton imalatı (C45/55 betonu ile) 1,4177% 2,3629% 0,9451 Boyuna ve enine önçekim çeliğinin yerine konulması, gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi işçiliği 1,161% 1,935% 0,774 İnşaat bünyesiye giren yüksek dayanımlı öngerme çeliği temini (0,6 inç halat)( TİP 270 K) 0,2949% 0,4915% 0,1966 Kılıf Borusu Temini 0,0044% 0,0074% 0,0029 Neopren Mesnet Tertibatı (içi çelik fretli) 0,0422% 0,0703% 0,0281 Katran badana 0,2421% 0,4036% 0,1614 Demir İmalatın TSE 914'e Uygun Şekilde Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Yapılması 14,7434% 24,5723% 9,8289 Yaya üstgeçiti köprü üzeri, rampa ve merdivenlerde her türlü profil, saç, lama v.b tüm elemanlar ile, İşlenerek dekore edilmiş (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit profil, köşebent, lama, saç kullanılarak, sacın firesi dahil )(Malzeme dahil) (Nakliye hariç) 2,3539% 3,9232% 1,5692 Çarpma Etkisini Azaltan Antistatik Kauçuk Zemin Kaplamasının temini ve işçiliği (nakliye dahil) 1,4803% 2,4671% 0,9868 1,5 X 2 m ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m boyunda kare profilden düz çit direği imali (1 Pano + 1 Direk = 1 ANO) 0,8718% 1,453% 0,5812 1,5 X 2 m ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m boyunda kare profilden düz çit direği montajı(1 Pano + 1 Direk = 1 ANO) 0,1023% 0,1706% 0,0682 İnşaat bünyesine giren her cins betonarme,profil,lama demirleriyle düz sacın; yüklenmesi taşınması ve istifi 0,1908% 0,3179% 0,1271 Mineral Dolgulu Kompozit Alüminyum Levhalar İle Cephe Kaplaması Yapılması (Isı Yalıtımsız) 2,6902% 4,4837% 1,7948 Çatı Makası, Profil veya Sac Kolon, Kiriş Aşık gibi her cins İmalatın Sökülmesi 2,4161% 4,0268% 1,6107 Her Türlü Profilli demir ve saclarla "Kirişler ,başlıklar ,bağlantılar "işçilik , malzeme ve nakliye dahil 23,7206% 39,5343% 15,8137 Her Türlü Betonarme için ?8-12 mm.lik ince nervürlü çelik temini, işçiliği ve Nakliye dahil 2,1053% 3,5089% 1,4035 Her Türlü Betonarme için ?14-32 mm.lik kalın nervürlü çelik temini, işçiliği ve Nakliye dahil 5,8421% 9,7368% 3,8947 Profil demirden korkuluk yapılması ve yerine konulması (üst kapama ve ortarefüj korkuluk) 1,8474% 3,0791% 1,2316

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.