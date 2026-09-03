Kilis Belediyesi ekipleri, gelen ihbar üzerine peynir imalathanesinde denetim yaptı. Denetime Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de iştirak etti. İmalathanedeki manzara karşısında şaşkına dönen Bilecen, "2,5 yıldır belediye başkanıyım. Bugüne kadar gördüğümüz en pis yer burası" dedi. İşletme sahibinin zabıta ekiplerini gördüğü anda duvardan atlayarak kaçtığı kaydedilirken, Başkan Bilecen zabıta görevlilerinden şahsın bulunmasını istedi.

Bilecen, halk sağlığının söz konusu olduğu durumlarda taviz verilmeyeceğini belirterek, "Hırsızlıkla sağlık hırsızlığı arasında hiçbir fark yok. Biz bunları sattırmayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, denetim esnasında şahsın kimliğini düşürdüğü belirlenirken; gerekli izinleri bulunmayan imalathanenin faaliyeti durduruldu, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imha edildi. İmalathaneye 396 bin TL idari para cezası kesilirken, işletme sorumluları hakkında yasal süreç başlatıldı.