Yeni sezon kadro çalışmalarına devam eden İnegöl Kafkasspor, orta saha bölgesine takviye yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Kırıkkale FK’da forma giyen Serdar Güncü ile anlaşmaya vardı. 1999 doğumlu orta saha oyuncusu kariyeri boyunca Kırıkkale FK, Erbaaspor, Balıkesirspor, Serik Spor, Afyonspor, Batman Petrolspor ve Diyarbekirspor formalarını giydi.

Kulüp tarafından yapılan paylaşımda, "Serdar Güncü’ye İnegöl Kafkasspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.