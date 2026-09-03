Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin’i makamında ziyaret etti.

Ziyarete Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Meclis Üyesi İlhan Baykan, Teşkilat Başkanı İsmail Sali, Halkla İlişkiler Başkanı Mükremin Eker ve Tanıtma Başkanı Celalettin Ergün katıldı.

Yeni eğitim yılı öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Zengin’e başarı ve kolaylık dileklerinin iletildiği ziyarette, İnegöl’deki okulların genel durumu, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin geleceğine ilişkin konular değerlendirildi.

“Eğitim ve öğrencilerimiz en öncelikli gündemimizdir”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Aydın, eğitimin kendileri açısından öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

Aydın, görüşmede İnegöl’deki okulların ve öğrencilerin durumuyla ilgili tüm konuların detaylı şekilde istişare edildiğini ifade ederek, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almasının önemine dikkat çekti.

Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak, yeni eğitim-öğretim yılının hemen öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Halil İbrahim Zengin Bey’i makamında ziyaret ettik. Kendisine ve ekibine yeni dönemde muvaffakiyetler ve kolaylıklar diledik.

Ziyaretimiz kapsamında, İnegöl’ümüzdeki okulların genel durumu, eğitim kalitesinin artırılması ve evlatlarımızın güvenli, huzurlu bir ortamda eğitim alabilmesi adına karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. İnegöl’deki okullar ve öğrencilerimiz ile alakalı tüm konuları detaylıca istişare ettik.

Bizler, Yeniden Refah Partisi olarak eğitimi sadece bir müfredat dönemi değil, geleceğimizin inşası olarak görüyoruz. İnegöl’de eğitim gören her bir öğrencimizin en iyi şartlara sahip olması için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız.”

Aydın, ziyaretin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin’e misafirperverliği ve çözüm odaklı yaklaşımı için teşekkür ederek, tüm öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.