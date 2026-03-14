Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamaya bekçiler de destek verdi. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç durdurularak sürücülere GBT sorgulaması yapılırken, alkol ve evrak kontrolleri de gerçekleştirildi.

Yetkililer, vatandaşların bayram sürecini güvenli şekilde geçirmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtirken, özellikle trafik güvenliği konusunda kontrollerin artırıldığını ifade etti.

Mudanya'da benzer uygulamaların bayram süresince farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.

