Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olarak zirve yarışında önemli bir darbe aldı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda Bartuğ Elmaz ve Serginho’nun attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrılarak ligde kalma mücadelesinde kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

'ACİL' KODUYLA TOPLANILDI!

Maçın ardından büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de Başkan ve yönetim kurulu acil koduyla toplanma kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi, yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından açıklama yapmadan stadyumdan ayrıldı. Yönetim, yarın saat 18.00'de bir toplantı daha gerçekleştirecek.

Fenerbahçe yönetimi, yarın teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek'i kulübe çağırdı.

TEDESCO AÇIKLAMASI GELDİ!

SORU: "Hocayla yolların ayrıldığı söyleniyor..."

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz: "Böyle bir karar alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız!" [HT Spor]