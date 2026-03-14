İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şehirlerarası yolcu otobüslerini tek tek durdurarak denetim yaptı. Denetimler kapsamında otobüs sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve diğer gerekli belgeleri kontrol edilirken, araçların trafik kurallarına uygunluğu da incelendi.

Ekipler ayrıca yolculuk yapan vatandaşlara emniyet kemeri takmalarının hayati önem taşıdığı konusunda bilgilendirmede bulundu. Otobüs içerisindeki yolcular tek tek uyarılırken, sürücülere de uzun yolculuklarda dikkatli olmaları ve hız kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, özellikle bayram tatili dönemlerinde şehirlerarası yollarda araç yoğunluğunun arttığını belirterek, kazaların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. Trafik ekiplerinin bayram süresince 7 gün 24 saat görev başında olacağı vurgulandı.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için sürücülerden trafik kurallarına uymaları, yolculardan ise emniyet kemerlerini takmaları konusunda duyarlı olmaları istendi.