Osmangazi Belediyesi, Tuzpazarı, Hamitler, Kavaklı ve Nalbantoğlu Mahalleleri'nde yapılacak imar planları hakkında yeni bir duyuru yayımladı.
Belediye tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;
|1
|1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tuzpazarı Mahallesi 4418 ada, 32 parselde ilişkin plan değişikliği
|Osmangazi Belediye Meclisi’nin 05.06.2024 tarih ve 249 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2024 tarih ve 777 sayılı kararı ve UİP-161041953 sayı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu'nun 25.03.2024 tarih ve
13271 sayılır kararı ile uygun görülmüştür
|2
|1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı Kısmi Revizyonu kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 6395 ada, 3-4-15 parsellere ilişkin askı itirazı kabulü.
|Osmangazi Belediye Meclisi’nin 05.06.2024 tarih ve 246 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2024 tarih ve 777 sayılı kararı ve UİP-16704987 sayı ile onaylanmıştır.
|3
|1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği kapsamında kalan Kavaklı Mahallesi 5371 ada, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsellere ilişkin plan değişikliği
|Osmangazi Belediye Meclisi’nin 07.02.2024 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.03.2024 tarih ve 367 sayılı kararı ve KUİP-161046310 sayı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.07.2024 tarih ve 13515 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
|4
|1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası İmar Planı değişikliği kapsamında kalan Nalbantoğlu Mahallesi 5532 ada, 9, 10 parsellerin kuzeydoğu bitişiği tescil harici alana ilişkin plan değişikliği
|Osmangazi Belediye Meclisi’nin 06.03.2024 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2024 tarih ve 489 sayılı kararı ve UİP-161051321 sayı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.07.2024 tarih ve 13511 sayılı kararı ile uygun görülmüştür
Kaynak: İlan.gov.tr