1 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tuzpazarı Mahallesi 4418 ada, 32 parselde ilişkin plan değişikliği Osmangazi Belediye Meclisi’nin 05.06.2024 tarih ve 249 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2024 tarih ve 777 sayılı kararı ve UİP-161041953 sayı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu'nun 25.03.2024 tarih ve

13271 sayılır kararı ile uygun görülmüştür

2 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı Kısmi Revizyonu kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 6395 ada, 3-4-15 parsellere ilişkin askı itirazı kabulü. Osmangazi Belediye Meclisi’nin 05.06.2024 tarih ve 246 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2024 tarih ve 777 sayılı kararı ve UİP-16704987 sayı ile onaylanmıştır.

3 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği kapsamında kalan Kavaklı Mahallesi 5371 ada, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsellere ilişkin plan değişikliği Osmangazi Belediye Meclisi’nin 07.02.2024 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.03.2024 tarih ve 367 sayılı kararı ve KUİP-161046310 sayı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.07.2024 tarih ve 13515 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.