Kasık fıtığı, toplumda en sık görülen cerrahi hastalıklardan biri olup özellikle erkeklerde daha yaygın görülüyor. Karın duvarındaki zayıf bir noktadan bağırsak ya da karın içi dokuların dışarı doğru çıkmasıyla oluşan kasık fıtıkları, zamanla büyüyebilen ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir rahatsızlık olarak biliniyor. Günlük yaşamı olumsuz etkileyebilen kasık fıtıkları, özellikle ayakta uzun süre kalma, ağır kaldırma veya fiziksel efor sırasında belirgin hale gelebiliyor. Uzmanlar erken dönemde fark edilen fıtıkların tedavisinin hem daha kolay olduğunu hem de muhtemel komplikasyonların önlenmesi açısından önemli olduğunu vurguluyor.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faruk Özkul, kasık fıtıklarının günümüzde modern cerrahi teknikler sayesinde daha konforlu ve hızlı tedavi edilebildiğini belirterek özellikle kapalı (laparoskopik) yöntemin sağladığı faydalara dikkat çekti.

"Kasık bölgesindeki şişlik önemli bir belirti"

Kasık fıtığının en sık görülen belirtilerine değinen Op. Dr. Faruk Özkul, "Kasık bölgesinde şişlik, ağrı ve özellikle ayakta dururken veya ağır kaldırırken artan rahatsızlık hissi kasık fıtığının en önemli belirtilerindendir. Hastalar genellikle bu şişliğin yatınca kaybolduğunu ifade eder. Ancak fıtık zamanla büyüyebilir ve bazı durumlarda bağırsak sıkışmasına yol açarak acil cerrahi gerektirebilir. Bu nedenle erken dönemde değerlendirilmesi ve uygun tedavinin planlanması büyük önem taşır" dedi.

Laparoskopik (kapalı) yöntem nedir

Kasık fıtığının tedavisinde temel yöntemin cerrahi olduğunu belirten Özkul, gelişen teknolojiler sayesinde açık ameliyatların yanı sıra laparoskopik yani kapalı yöntemin de yaygın olarak uygulandığını söyledi. Op. Dr. Özkul, "Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatı, karın duvarına açılan küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve özel cerrahi aletler yardımıyla yapılan bir ameliyattır. Bu yöntem sayesinde fıtık bölgesi içeriden görüntülenir ve zayıf olan karın duvarı özel bir yama ile güçlendirilir. Kapalı cerrahi yöntemler, son yıllarda birçok cerrahi alanda olduğu gibi kasık fıtığı tedavisinde de daha sık tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor. Daha küçük kesilerle gerçekleştirilen bu ameliyatlar, hastaların ameliyat sonrası süreçte daha konforlu bir iyileşme dönemi geçirmesine katkı sağlayabiliyor" diye konuştu.

"Kapalı ameliyatın faydaları"

Kapalı yöntemle yapılan kasık fıtığı ameliyatlarının hastalar açısından birçok fayda sağladığını ifade eden Op. Dr. Özkul, şu bilgileri paylaştı:

Daha küçük kesiler nedeniyle daha az ameliyat izi. Ameliyat sonrası daha az ağrı. Günlük yaşama daha hızlı dönüş. Hastanede kalış süresinin kısa olması. Özellikle iki taraflı fıtıklarda aynı seansta müdahale imkanı."

Uygun hastalarda kapalı yöntemin oldukça başarılı sonuçlar verdiğini vurgulayan Özkul, "Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatı sonrasında hastalar genellikle kısa sürede ayağa kalkabilir ve çoğu hasta birkaç gün içinde günlük yaşamına dönebilir. Ancak her hastanın durumu farklıdır. Bu nedenle hangi cerrahi yöntemin uygulanacağı, hastanın genel sağlık durumu ve fıtığın özellikleri değerlendirilerek belirlenmelidir" diye konuştu.

"Erken tanı komplikasyon riskini azaltır"

Özkul, kasık fıtığının kendiliğinden iyileşmeyen bir hastalık olduğunu hatırlatarak, kasık bölgesinde şişlik veya ağrı fark eden kişilerin vakit kaybetmeden bir genel cerrahi uzmanına başvurması gerektiğini belirtti. Op. Dr. Faruk Özkul, "Erken dönemde yapılan değerlendirme ve planlanan cerrahi tedavi, hem komplikasyon riskini azaltır hem de hastaların yaşam kalitesini artırır". Kasık fıtığı tedavisinde modern cerrahi tekniklerin sunduğu imkanlar sayesinde hastalar daha konforlu bir ameliyat süreci ve hızlı bir iyileşme dönemi yaşayabiliyor. Bu nedenle kasık bölgesinde ortaya çıkan şişlik, ağrı veya rahatsızlık hissi gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi ve gerekli tıbbi değerlendirmenin zamanında yapılması büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.